TALENT for BIZ Kariyer Fuarı Saraybosna'da - Son Dakika
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TALENT for BIZ Kariyer Fuarı Saraybosna'da

Türk şirketleri, genç yeteneklerle buluşmak için 26 Ekim'de Saraybosna'da kariyer fuarı düzenliyor.

22.10.2024 17:18
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Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve işverenlerin genç yeteneklerle bir araya geldiği "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda 2019'dan bu yana birçok ülkede düzenlenen "TALENT for BIZ" kariyer fuarı 26 Ekim'de kapılarını Saraybosna'da açacak.

Ofisten yapılan açıklamada, Avrupa, Orta Asya ve Afrika'daki çeşitli ülkelerde 5 yıldır düzenlenen ve yoğun ilgi gören fuarda global ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Bosna Hersekli gençlerin bir araya geleceği ifade edilerek, binlerce üniversite öğrencisi ve mezununun her iki ülkedeki iş, staj ve eğitim gibi farklı kariyer imkanlarından faydalanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kariyer fuarında ASELSAN, Halkbank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi Türk şirketlerinin yanı sıra Şişecam, Proyapı Mühendislik Müşavirlik ve Ziraat Bankası gibi Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının yer alacağına işaret edilen açıklamada, fuar kapsamında söyleşi, sunum ve mülakat gibi pek çok kariyer etkinliğinin düzenleneceği kaydedildi.

Kariyer etkinliği Saraybosna'daki bir otelde 26 Ekim Cumartesi yerel saatle 09.00-17.00'de gerçekleşecek.

Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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