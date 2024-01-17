Taliban, Afganistan\'da Haşhaş Ekimini Yok Etmeye Devam Ediyor

Afganistan'da haşhaş ekimini ve ticaretini yasaklayan Taliban yönetimi, haşhaş ekili tarlaları yok etmeyi sürdürüyor.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine geldiği döneme kadar haşhaş ekimi ve ticareti ülkenin dünya gündemini de etkileyen en önemli sorunlarından biriydi.

Afganistan'da üretilen afyon, küresel tedarikin yüzde 80 ila 85'ine denk geliyordu ancak Taliban yönetimi, Nisan 2022'de haşhaş dahil "sarhoşluk veren her türlü uyuşturucu ham maddesi"nin ekimini, kullanımını ve ticaretini yasakladı, ardından da sıkı tedbirler aldı.

Ülke genelinde haşhaş ekili binlerce hektarlık tarla, Taliban yönetimi görevlilerince yok edildi ve nihayetinde bu yöndeki çabalar sonuç verdi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Kasım 2023 raporunda Afganistan'da haşhaş ekimi ve afyon üretiminin 2022'ye göre yüzde 95 gerilediğini açıkladı.

Hala gizlice haşhaş ekmeye devam eden çiftçiler var

Söz konusu yasak ve sıkı tedbirlere rağmen ülkede, hala gizlice haşhaş ekmeye devam eden çiftçiler bulunuyor. Kimi çiftçiler tarlalarının etrafına duvarlar örerek tarlayı görevlilerden gizlemeye çalışıyor.

Afganistan vilayetlerinde haşhaş ekili tarla istihbaratı alan Taliban yönetimi ise bu tarları yok etmeye devam ediyor.

Son olarak pazar günü, bir zamanlar haşhaş ekiminin en yoğun olduğu Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde gizlenmiş haldeki 2 dönümden fazla ekili tarladaki ürünler yok edildi.

Taliban yönetiminin görevlileri, traktörlerle tarladaki ürünü biçerek kaldırdı.

Argandab Emniyet Müdürü Mevlevi Şemsullah Şemshad, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada 10 dönümden fazla ekili arazinin haşhaştan temizlendiğini açıkladı.

Şemshad, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek "İnsanları bilgilendirdik ancak herhangi biri hükümetinin emirlerine uymazsa gerekli yasal işlemleri başlatacağız." ifadesini kullandı.