Taliban, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi\'ne katıldı

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Taliban yönetiminin, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi öncülüğündeki heyetin, Banjul'da düzenlenen İİT 15. Zirvesi'ne katıldığı kaydedildi.

Zirveye katılım için İİT'nin Taliban yönetimine resmi davet gönderdiği, heyetin ayrıca İİT ve çeşitli ülke temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Taliban yönetimi, geçen ay başkent Kabil'i ziyaret eden İİT Afganistan Özel Temsilcisi Tarık Ali Bakhit'e, zirveye katılmak istediklerini iletmişti.