Taliban, Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralılar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe olan desteğin süreceğini ifade etti. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.