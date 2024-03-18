Taliban, Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Taliban yönetimi, Afganistan topraklarına yönelik hava saldırıları nedeniyle Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarı Obaidur Rahman Nizamani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığınca, Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Paktika ve Host vilayetlerinde, Pakistan savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları nedeniyle açıklama yapıldı.
Pakistan'ın Kabil Maslahatgüzarı Nizamani'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve İslamabad yönetimine "Afganistan topraklarına yönelik her türlü saldırıya tahammül edilemeyeceği" mesajının iletildiği aktarıldı.
İslamabad yönetimine de "sorumsuz ve yanlış politikalarla iki komşu ülke ilişkilerinin zarar görmemesi" gerektiği kaydedildi.
Pakistan: Afganistan içlerinde anti-terörist saldırılar gerçekleştirildi
Pakistan savaş uçakları, sabah saatlerinde Afganistan'ın Paktika ve Host vilayetlerinde Pakistan Taliban'ına (TTP) ait olduğu ileri sürülen sığınaklara hava saldırıları düzenlemişti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan içlerinde gerçekleştirilen saldırıların ana hedefinin, TTP'ye bağlı Hafiz Gul Bahadur grubu olduğu belirtildi.
Söz konusu grubun, Pakistan'da çok sayıda terör saldırısı düzenlediği, Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise açıklamasında, Paktika'da bulunan Barmal bölgesindeki saldırılarda, 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'ta ise 2 kadının öldüğünü belirterek saldırıları kınamıştı.
Pakistan'ın saldırıları sonrası Pakistan ve Taliban yönetimine bağlı sınır güçleri arasında çatışma çıkmış, olay bir süre sonra sona ermişti.
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