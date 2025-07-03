Tampere'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tampere'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

03.07.2025 20:49
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Finlandiya'nın Tampere kentinde bir alışveriş merkezinin önünde bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, Tampere'deki bir alışveriş merkezinin önünde bir saldırganın bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ve 4 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

Saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklama, olayın terör veya ayrılıkçı bir eylem olmadığı vurgulandı.

Finlandiya'da yayın yapan YLE haber ajansı da görgü tanıklarının ifadelerine yer verirken, gözaltına alınan kişinin erkek olduğunu aktardı.

Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı ifade edilirken, polisin alışveriş merkezi etrafında güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tampere'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

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