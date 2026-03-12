Tanal: Duruşma Salonu Cezaevi Gibi - Son Dakika
Tanal: Duruşma Salonu Cezaevi Gibi

12.03.2026 11:20
CHP'li Tanal, İBB davasındaki duruşma salonunu cezaevi kampüsü olarak eleştirdi, şeffaflık vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Davası'nda duruşmanın yapıldığı salonu eleştirerek "Benim buradaki adliyeye girmem için 6 bariyeri geçmem gerekiyor. İçeride de aynı bariyerler var. Buraya 'duruşma salonu, adliye' diyorlar. Burası aslında adliye değil. Bal gibi cezaevi kampüsü. Burada açık yargılama olur mu" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın dördüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Silivri'de yaptığı açıklamayı paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Silivri Cezaevi'nin içerisinde bulunan duruşma salonlarına geldik. Benim buradaki adliyeye girmem için 6 bariyeri geçmem gerekiyor. İçeride de aynı bariyerler var. Buraya 'duruşma salonu, adliye' diyorlar. Burası aslında adliye değil. Bal gibi cezaevi kampüsü. Burada açık yargılama olur mu? Yani eğer bir suç varsa bırakın millet görsün. Eğer bir haksızlık varsa da bırak millet görsün. Burada tüm olaylar şeffaf bir vaziyette milletin gözünün önünde olsun. Yani böyle demir yığının olduğu bir adliye dünyada var mı? Bu dünyada bir ilk. Bunun adına 'açık yargılama, adil yargılama' diyorlar. Adalet şeffaf olmalı. Hukuk devletinde yargılamalar adil olmalı. Hukuk devletinde yargılamalar tarafsız, bağımsız yargı tarafında olmalı. Yargının üzerinde siyasi ayak olmamalı. Bu barikatlarla adalet yan yana gelince adalet dışarı kaçar."

Kaynak: ANKA

11:35
