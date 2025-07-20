Tanca'da Filistin İçin Büyük Yürüyüş

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma göstermek ve İsrail'in 21 aydır devam eden soykırım politikalarını kınamak amacıyla yürüdü.

Sivil toplum kuruluşu Fas Filistin'e Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, Tanca'nın birçok ana caddesinden geçerek şehir merkezinde sona erdi.

Yürüyüşte, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilme planları sert şekilde kınanırken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları da protesto edildi.

Göstericiler, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşı derhal durdurmak için acil adımlar atmaya çağırdı.

Filistin davasına destek sloganları atan göstericiler, açlık ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkıyla dayanışmalarını güçlü şekilde ifade etti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürme, aç bırakma, altyapıyı yok etme ve zorla yerinden etme yöntemlerini içeren bir savaş yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanının bu durumu durdurma yönündeki tüm çağrı ve kararlarını görmezden geliyor.

ABD desteğiyle yürütülen bu savaş sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 199 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu; yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.