Tanrıkulu 12 Eylül'ün 46'ncı yılında kayyum uygulamalarına darbedir dedi - Son Dakika
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Tanrıkulu 12 Eylül'ün 46'ncı yılında kayyum uygulamalarına darbedir dedi

Tanrıkulu 12 Eylül\'ün 46\'ncı yılında kayyum uygulamalarına darbedir dedi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp kayyum atanmasının ve partilerin yönetiminin yargı eliyle değiştirilmek istenmesinin de darbe olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Mesele sadece 12 Eylül'le sınırlı değil. Darbeler sadece tankla, topla yapılmaz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp kayyum atanıyorsa, partilerin yönetimi yargı eliyle değiştirilmek isteniyorsa bu da darbedir. Bugün iktidar eliyle yürütülen bu uygulamalar, 12 Eylül zihniyetinin devamıdır" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti... 12 Eylül darbecileri gitti ama anayasası, kurumları ve yarattığı siyasal düzen ortadan kaldırılmadı. Geriye hafızalarda Diyarbakır Cezaevi'nde, Mamak'ta, Metris'te yaşanan vahşet, işkenceler, kayıplar, faili meçhuller ve gözaltında yaşanan ağır hak ihlalleri kaldı.

Mesele sadece 12 Eylül'le sınırlı değil. Darbeler sadece tankla, topla yapılmaz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp kayyum atanıyorsa, partilerin yönetimi yargı eliyle değiştirilmek isteniyorsa, bu da darbedir. Bugün iktidar eliyle yürütülen bu uygulamalar, 12 Eylül zihniyetinin devamıdır. Sendikalar açık ama grevler yasak. Meclis açık ama belediyeler abluka altında. Cezaevlerinde hala insanlık dışı koşullar var. Sandık var, seçim var ama seçilmişlerin güvencesi yok. Gözaltılar, baskılar, tehditler aracılığıyla serbest seçimli yerel demokrasi, yargı eliyle seçim garantili otokrasiye dönüştürüldü. Her dönemde darbeye karşı çıktık. 12 Eylül darbesinden, 15 Temmuz darbe girişimine her türlü darbe girişimine karşıyız ve karşı koymaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız. 12 Eylülcülerden toptan hesap soracağımız gün gelecek, bu zihniyeti Türkiye'den söküp atacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tanrıkulu 12 Eylül'ün 46'ncı yılında kayyum uygulamalarına darbedir dedi - Son Dakika

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