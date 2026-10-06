Tanrıkulu, 19 Mart 2025 sürecinin yerel demokrasiyi tasfiye ettiğini savundu

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamaların 19 Mart 2025'te başlayan daha geniş bir sürecin parçası olduğunu savundu. Tanrıkulu, yerel yönetimlerde seçimle oluşan yapıların baskı ve yargı süreçleriyle değiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanlarına yönelik adli süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesele belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanmasından öte 19 Mart 2025'te başlayan süreçle, Türkiye'de seçimli ve çok partili yerel demokrasinin tasfiyesidir. Baskı ve tehditle belediye meclislerinin seçimli ve idari yapısı değiştiriliyor. Seçimle alamadıklarını, yargı baskısıyla bir nevi 'atama' usulüne dönüştürüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi sandık iradesinin karşısına kendi belirlediği yerel yönetim modelini yargı eliyle kurmaya çalışıyor.Mesele, bu ülkede belediye başkanlarını ve belediye meclislerini yurttaşın mı, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mi belirleyeceğidir. Rejimin geldiği nokta; otokrasiden, seçim sonuçları garantili otokrasinin inşa edilmesidir."