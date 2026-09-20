Tanrıkulu, borsada 525 milyar liralık zarara göz yumulduğunu belirtti

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, borsada son birkaç ayda 525 milyar liralık bir zararın yaşanmasına göz yumulduğunu belirterek, yaşananlardan 500 binden fazla küçük yatırımcının etkilendiğini belirtti. Tanrıkulu, "Bunun hesabı mutlaka sorulacak, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hem siyaseten hem hukuken hem de idari olarak sorulacak. Herkes bunu bilsin" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, borsadaki fon krizine ilişkin videolu bir açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Borsadaki gelişmeleri, batan paraları, kamunun zararını hep birlikte takip ediyoruz. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu birçok düzenleme içeriyor. Cezai sorumluluklar var. Ama aynı zamanda hukukta bu tür eylemler ve kamu zararları bakımından idari ve siyasi sorumluluk var. Neden bunları ifade ediyorum? Sonuçta borsa, sermaye piyasası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, devletin, hükümetin denetimi altındadır. O nedenle siyasi sorumluluk var.

"525 MİLYARLIK ZARARIN OLUŞMASINA GÖZ YUMULMUŞ"

Maliye Bakanı, 4 Kasım 2025 tarihinde, borsadaki bu anormal gelişmelere dikkat çekmiş, takip ettiklerini ifade etmiş. Peki, o tarihte şu anda takibe alınan ve tasfiye edileceği ifade edilen 131 fon şirketinin değeri ne kadardı? 297 milyar lira. Peki, eylül ayındaki değeri ne kadar? 822 milyar lira. Aradaki fark 525 milyar lira. Yani o zamandan bu zamana, 525 milyarlık bir zararın oluşmasına göz yumulmuş. Burada hem siyasi hem idari sorumluluk var.

"SİYASİ SORUMLULUK TABİİ Kİ AK PARTİ'DEDİR"

Siyasi sorumluluk tabii ki hükümette, AK Parti'dedir. İdari sorumluluk kimde? Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca orayı idare eden başkan ve yönetim kurulu üyelerinde. Peki, bu kişilerle ilgili bir gelişme görüyor muyuz? Hayır. Her gün Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı, hatta önemli görevlerde bulunmuş akademisyenlerin ve iş insanlarının gözaltına alındığını görüyoruz.

Bu kadar artışlar nasıl dikkat çekmez? Mesela Yalova'da bir gemi bakım şirketinin değeri 30 Haziran'da 4,5 milyar liraymış. 35 gün sonra değeri, 282 milyar liraya çıkmış. O tarihte Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketlerinden Otokar'ın değeri 292 milyar lira. Bunlar olamaz. Bazı fonların değeri yüzde 4 bin artmış. Gözaltına alınan fonun başkanı diyor ki 'Vallahi ben de şaşırdım ama aslında sermaye sahibi olarak da hoşuma gitti.' Bunlar olmuş, 500 binden fazla küçük yatırımcı zarar görüyor. Hükümetten tık yok. Siyasi sorumluluk yok ve bunu üstlenme yok. Bunun hesabı mutlaka sorulacak, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hem siyaseten hem hukuken hem de idari olarak sorulacak. Herkes bunu bilsin."