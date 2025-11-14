Tanrıkulu: İBB İddianamesi Siyasi Darbenin Ürünü

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB iddianamesine ilişkin, "Bu iddianame aynı zamanda bir siyasi darbenin ürünüdür. Çünkü siyasi darbeler sadece iktidardaki siyasi partilere yapılmazlar, hükümete yapılmazlar. İktidarları değiştiren, değiştirmeye aday olan siyasi partilere de yapılan, siyasi darbedir. Bunun izi iddianamenin her sayfasında var" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Osman Kavala'yı ziyaret ettiğini belirterek, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kendilerine selam ilettiklerini belirtti.

Tanrıkulu, hazırlanan iddianamenin yaklaşık 4 bin sayfa olduğunu belirterek, söz konusu iddianamenin hukuka uygun şekilde oluşturulmadığını, delil niteliğinden uzak ve "tamamen dedikodu üzerine inşa edilmiş" bir belge olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, "Aslında 4 bin sayfalık iddianame olmaz. 4 bin sayfalık iddianamenin kendisi adil yargılama ilkelerine aykırıdır. Savunma hakkına aykırıdır iddianamenin bu boyutta olması" dedi.

İddianamede birçok "gereksiz, yalan ve doğru olmayan bilginin" yer aldığını belirten Tanrıkulu, "Tamamen siyasi kaygılarla kaleme alınmış. Bu iddianame aynı zaman da bir siyasi darbenin ürünüdür. Çünkü siyasi darbeler sadece iktidardaki siyasi partilere yapılmazlar, hükümete yapılmazlar. İktidarları değiştiren, değiştirmeye aday olan siyasi partilere de yapılan aynı zamanda siyasi darbedir. Bunun izi iddianamenin her sayfasında var. Tek başına CHP'nin kurumsal kimliğine karşı açılan soruşturma, yapılan ihbar bunun göstergesidir. Bu siyasi darbeyle mutlaka baş edeceğiz, mutlaka" ifadesini kullandı.