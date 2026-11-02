Tanrıkulu, Kavala ziyaretinde 3 AİHM kararına rağmen engelin siyasi olduğunu savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tanrıkulu, Kavala ziyaretinde 3 AİHM kararına rağmen engelin siyasi olduğunu savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tanrıkulu, Kavala ziyaretinde 3 AİHM kararına rağmen engelin siyasi olduğunu savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tanrıkulu, Kavala ziyaretinde 3 AİHM kararına rağmen engelin siyasi olduğunu savundu
Haber Videosu

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı 9. yılında Silivri'deki cezaevinde ziyaret etti. Tanrıkulu, 3 AİHM hak ihlali kararına rağmen Kavala'nın tahliye edilmediğini, engelin hukuki değil siyasi olduğunu savundu.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Kavala'nın, hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları olmasına rağmen 9 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Osman Kavala'nın özgürlüğünün önündeki engel, hukuki değil, siyasidir. Mesele bu kadar açık, şeffaf ve berraktır" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı, cezaevinde geçirdiği 9. yılında, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, yargılama sürecinin oldukça karmaşık olduğunu dile getirerek, Kavala'nın cezaevinde tutulmak istendiğini, bu yüzden hiçbir yargılama ve hukuk kuralına uyulmadığını savundu.

Tanrıkulu, AİHM'in toplam 3 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Kavala'nın tahliye edilmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bakın, bu mesele bir mahkemenin takdir hakkıyla ilgili değildir. Mahkemenin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur. Anayasa'nın 90. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu bu konuda emredici hükümler içeriyor. Bu kararların uygulanması, yeniden yargılamanın yapılması gerekiyor. Ancak yapılmadı.

"3 AYRI AİHM KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN"

Sonuç olarak Osman Kavala, AİHM kararlarına rağmen, tamamen hukuka aykırı biçimde dokuz yıldır özgürlüğünden yoksun bırakılıyor. Üç ayrı AİHM kararına rağmen hala cezaevinde. Cezaevine girdiğinde 60 yaşındaydı, bugün 70 yaşında. Peki, bütün dünyanın, Avrupa'nın ve yurttaşlarımızın yakından takip ettiği bu dosya üzerinden Türkiye'de hukuk, yargı ve adaletin var olduğunu nasıl söyleyeceğiz?

Zaten sorun tam da burada. Türkiye'de hukukun ve adaletin durumu ortada. Ancak yargı, anayasal yükümlülüklere ve hukuka rağmen Osman Kavala dosyasında bu tutumunu sürdürüyor. Çünkü Osman Kavala'yı tutuklayan irade yargı değil, siyasi mekanizmalardı. Bugün de aynı siyasi mekanizmalar devrede. Osman Kavala'nın özgürlüğünün önündeki engel, hukuki değil, siyasidir. Mesele bu kadar açık, şeffaf ve berraktır."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliOsman KavalaDiyarbakırYeni PartiPolitikaGüncelAİHMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe“ açıklamasında adı geçmişti İlçe halkında büyük heyecan Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Bir gün polis, bir gün gazeteci Sonunda yakayı ele verdi Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
Allah’ın sopası yok Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 17:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tanrıkulu, Kavala ziyaretinde 3 AİHM kararına rağmen engelin siyasi olduğunu savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android