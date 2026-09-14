Tanrıkulu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki, LGBTİ+ hak ihlali uyarısı - Son Dakika
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Tanrıkulu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki, LGBTİ+ hak ihlali uyarısı

Tanrıkulu\'ndan \'Ailem Güvende\' operasyonlarına tepki, LGBTİ+ hak ihlali uyarısı
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'Ailem Güvende' adıyla yürütülen operasyonlara ve erişim engellerine tepki gösterdi. Tanrıkulu, uygulamaların bireysel suçla mücadele sınırını aşarak LGBTİ+'lara yönelik hak ihlaline dönüştüğünü ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen operasyonlara ve erişim engellerine tepki göstererek, uygulamaların bireysel suçlarla mücadele sınırını aştığını ve LGBTİ+'lara yönelik hak ihlallerine dönüştüğünü ifade etti.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Ailem Güvende" adıyla başlatılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Ailem Güvende' adıyla başlatılan operasyonlar, varoluşsal ve temel bir hak olan cinsel yönelim ve kimliği hedef alan toplu, hukuk dışı bir saldırıdır. Anayasa, uluslararası bütün sözleşmeler ve yüksek yargı kararları bu kimliği, kimlik çevresinde örgütlenmeyi ve hak savunuculuğunu güvence altına almıştır. Yapılan operasyonlar ve erişim engelleri, bireysel bir suça dönük değil; toplu bir biçimde nefret söylemini körükleyecek bir kimliğe ve yönelime karşı yapılmıştır.

İnsan hakları örgütlerinin açıklamasını, Yargıtay'ın verdiği kararı ve Sayın Erdoğan'ın bu kimliğe mensup insanların haklarının korunması ve saldırıların önlenmesine dair verdiği sözün yer aldığı videoyu buraya bırakıyorum. Mesele, bireysel suçla mücadeleden öte, siyasal ve hukuk dışı bir saldırıdır. TCK 226. maddesinde tarif edilen suçla mücadele olsaydı, 9 derneğe aynı anda operasyon ve birçok erişim engeli eş zamanlı olarak getirilmezdi. İçinden geçtiğimiz bu hukuka ve demokrasiye aykırı sürece, bu operasyonla ağır hak ihlalleri de eklenmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tanrıkulu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki, LGBTİ+ hak ihlali uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanrıkulu'ndan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki, LGBTİ+ hak ihlali uyarısı - Son Dakika
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