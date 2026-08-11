Sezgin Tanrıkulu’dan İlksen Özalper ve Tanju Özcan’a ziyaret
YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sincan’da tutuklu bulunan Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.
YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret ettiğini duyurdu.
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