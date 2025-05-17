Tanrıkulu: Türkiye Olağanüstü Bir Gerilim İçinde

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı DİTAM'ın Tigris Diyalogları kapsamında düzenlediği "Tolumsal Barışın İnşasında Hukukun Rolü" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin içinde yaşadığı olağanüstü bir gerilimli süreç var. İktidar blokuyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında yakın tarihte görülmemiş bir gerilim var" dedi.

Diyarbakır'da bulunan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM) Tigris Diyalogları kapsamında "Tolumsal Barışın İnşasında Hukukun Rolü" başlıklı toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve fesih kararının ardından başlayan yeni sürece yönelik Tanrıkulu, çatışma çözümü ve barış sürecinin kolay işler olmadığını söyledi.

Türkiye'nin içinde yaşadığı olağanüstü bir gerilimli sürecinin olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Bizim şimdi yaşadığımız dünyanın en uzun süreli ve en çok bedeli ödenmiş, çok farklı uluslararası yetkilere açık, çok farklı ülkeleri ve bölgeyi ilgilendiren bir sorun konusunda böyle sonuca varmak elbette kolay değil. Türkiye'nin içinde yaşadığı olağanüstü bir gerilimli süreç var. İktidar blokuyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında, yakın tarihte görülmemiş bir gerilim var. Görülmemiş, burası açısından söylemiyorum. Görülmemiş dediğimiz zaman da herkes Diyarbakır'ı ve bölgeyi neden görmüyorsunuz diyorlar. Ama sonuçta Türkiye'nin iktidar partisiyle muhalefet arasında yargı eliyle de yürütülen olağanüstü gerilimli bir süreç var. Tamamen hukuk dışı, Anayasa dışı. Tam da buna denk düşen, bu zamanda işte hepimizin arzuladığı ve başarısı için çalıştığımız süreç var. Silahsızlanma, şiddete son verilmesi ve çatışmaya son verilmesi süreci. Bunlar iç içe geçince de herkes haliyle soru soruyorlar. Yani burada tesadüfen içine düştüğümüz bir halay bile Türkiye'de ayrışmanın ya da kutuplaşmanın aracı olabiliyor" ifadelerini kullandı.