Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi

Tansu Çiller\'e ait Kilyos\'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için getirdiği yapılaşmayı üç kat artıran imar kararlarını iptal etti. Mahkeme, dava konusu işlemin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

22.03.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararlarına yargı 'dur' dedi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı dava eden İBB'yi haklı buldu. Mahkeme heyetinin oy birliği verdiği kararda dava konusu işlemin iptaline hükmedildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in ait Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye ait Sarıyer Kilyos'taki arazi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen imar plan değişikliği kararı, İBB'nin açtığı dava sonucu ikince kez iptal edildi. İstanbul 14.İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 Mayıs 2023 tarihinde 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planında hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi.

ÖNCEKİ İPTAL KARARI ÜZERİNE BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarıyer Kilyos Mahallesi'nde bulunan Çiller ailesine ait 1 pafta, 0 ada, 305, 306 ve 309 parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021 tarihinde, planların iptaline karar verdi. İstinaf da kararı haklı buldu. Karar Danıştay 6. Dairesinin 29.12.2022 tarihli kararıyla onaylanarak kesinleşti. Ancak buna rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı arazi için plan değişikliğine gitti. "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsündeki araziler, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsüne alındı. İBB, bölgenin turizm alanı olduğu, otel işletmeciliği yapılabileceği, yapılaşma için müsait olduğu anlamına gelen yeni plan değişikliğini de dava etti.

MAHKEME ANAYASA'YI HATIRLATTI

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, daha önce aynı yer için verilen yargı kararlarını hatırlatıp Anayasanın 138 maddesinde yer alan "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" fıkrasına atıfta bulundu.

YAPILAŞMAYA 'DUR' DENİLDİ

Mahkeme, dava konusu yere ayrıcalık oluşturacak şekilde yapılaşma hakkı verildiğine, kamu yararı olmadığına, bölgede turizm alanı talebinin bulunmadığına dikkat çekerek, İBB'yi haklı buldu. Çiller ailesine ait arazi için bakanlıkça yapılan imar değişikliği, istinaf yolu açık kalmak kaydıyla ikinci kez iptal edildi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Tansu Çiller, İstanbul, Kilyos, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davası zaman aşımından düştü
    15:53 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davası zaman aşımından düştü

    Eskişehir'de mahkeme kararına uymayarak yol kenarı otoparklarından para alınması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hakkında dava açılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.

  • Konya'da Minibüs Kazası: 1 Yaralı
    15:52 Konya'da Minibüs Kazası: 1 Yaralı

    Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, ıslak ve kaygan yolda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ve şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Akçakoca'da Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi
    15:51 Akçakoca'da Orman Haftası etkinlikleri düzenlendi

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Akçakoca Orman İşlet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 5 bin kestane, ceviz ve çam fidanı dağıtıldı. Ayrıca Uzun Mustafa ve Körpeşler Anaokulu öğrencileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek doğanın korunması ve yaban hayatı konularında bilgilendirildi.

  • Denizli'nin Tavas ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü kutlandı
    15:50 Denizli'nin Tavas ilçesinde 22 Mart Dünya Su Günü kutlandı

    Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Tavas Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Suyu koruyan ellerle geleceğe damla olalım' programı düzenlendi. Toplantıda, su kullanımıyla ilgili tecrübeler paylaşıldı ve Ankara Üniversitesi Su Okulu ve Böcek Okulu görevlileri bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

  • Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki çatışma hukuken savaş değil
    15:49 Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki çatışma hukuken savaş değil

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun Batı'nın müdahalesinin ardından savaşa dönüştüğünü ancak bunun hukuken bir 'savaş' anlamına gelmediğini söyledi. Peskov, Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesinin fiilen bir savaşa dönüştürdüğünü belirtirken, muhaliflerin kullandığı savaş kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılabileceğini ifade etti.

  • Robotik köpeğin çeşitli görüntüleri
    15:49 Robotik köpeğin çeşitli görüntüleri

    Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması geliştirmede çığır açarken, bu gelişmeler robotik bir rehber köpek üzerinde hayata geçirildi. Bilim insanları en yeni niceleme, sıkıştırma ve hızlandırılmış çıkarsama teknolojilerini Büyük Dil Modelleri ile entegre etti. Sınırlı bilgi işlem gücüne sahip robot köpekler bu modellerle donatıldığında rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Robot köpekler, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı çalışabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an kentinden bildiriyor. (XHTV)

  • 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Büyük İlgi Gördü
    15:49 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Büyük İlgi Gördü

    Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı otomobil meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.

  • Mobil Trafik Eğitim Tırı Uşak'ta
    15:49 Mobil Trafik Eğitim Tırı Uşak'ta

    İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Uşak Atapark Meydanı'nda öğrencilerle buluştu. Tırda öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi ve eğitici materyaller dağıtıldı.


15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:21 Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’yı eleştirdi Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:54:37. #1.11#
SON DAKİKA: Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement