Tansu Çiller\'e ait Kilyos\'taki denize sıfır arazi için yapılaşma kararı iptal edildi

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Tansu Çiller'e ait Kilyos'taki denize sıfır arazi için getirilen ve yapılaşmayı üç kat artıran imar kararlarına yargı 'dur' dedi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı dava eden İBB'yi haklı buldu. Mahkeme heyetinin oy birliği verdiği kararda dava konusu işlemin iptaline hükmedildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in ait Marsan Marmara Holding A.Ş.'ye ait Sarıyer Kilyos'taki arazi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca verilen imar plan değişikliği kararı, İBB'nin açtığı dava sonucu ikince kez iptal edildi. İstanbul 14.İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 Mayıs 2023 tarihinde 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama İmar Planında hukuka uygunluk bulunmadığına karar verdi.

ÖNCEKİ İPTAL KARARI ÜZERİNE BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarıyer Kilyos Mahallesi'nde bulunan Çiller ailesine ait 1 pafta, 0 ada, 305, 306 ve 309 parseller için mevcut planlar İBB tarafından ilk olarak 2020 yılında dava edildi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2 Kasım 2021 tarihinde, planların iptaline karar verdi. İstinaf da kararı haklı buldu. Karar Danıştay 6. Dairesinin 29.12.2022 tarihli kararıyla onaylanarak kesinleşti. Ancak buna rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aynı arazi için plan değişikliğine gitti. "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsündeki araziler, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" statüsüne alındı. İBB, bölgenin turizm alanı olduğu, otel işletmeciliği yapılabileceği, yapılaşma için müsait olduğu anlamına gelen yeni plan değişikliğini de dava etti.

MAHKEME ANAYASA'YI HATIRLATTI

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, daha önce aynı yer için verilen yargı kararlarını hatırlatıp Anayasanın 138 maddesinde yer alan "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" fıkrasına atıfta bulundu.

YAPILAŞMAYA 'DUR' DENİLDİ

Mahkeme, dava konusu yere ayrıcalık oluşturacak şekilde yapılaşma hakkı verildiğine, kamu yararı olmadığına, bölgede turizm alanı talebinin bulunmadığına dikkat çekerek, İBB'yi haklı buldu. Çiller ailesine ait arazi için bakanlıkça yapılan imar değişikliği, istinaf yolu açık kalmak kaydıyla ikinci kez iptal edildi.