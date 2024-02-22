Tansu Çiller, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Tansu Çiller, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tansu Çiller, Anadolu Ajansı\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çiller, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi. Çiller, 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi. Çiller, demokrasinin standardının dünya genelinde düştüğünü belirterek, 'S.O.S' adlı fotoğrafın demokrasinin yeniden umut olacağını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Gazze'deki insanlık faciasına dikkat çeken bir fotoğrafı seçti ve deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Çevre sorunlarını ifade eden bir kareye de oy veren Çiller, Türk kadınının gelişimini ve duruşunu gösteren bir spor fotoğrafını tercih etti.

22.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:47
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Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiller, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Tansu Çiller, "Haber" kategorisinde Yair Palti'nin çektiği, Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.

Demokrasinin standardının sadece Orta Doğu'da değil dünyanın her yerinde ciddi oranda aşağı düştüğünü belirten Çiller, "S.O.S" adlı fotoğrafın demokrasinin yeniden umut olacağını gösterdiğini söyledi.

Çiller, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın imzasını taşıyan "Hayat Kalkanı" isimli fotoğrafı seçti.

Gazze'de bir insanlık faciasının yaşandığını, dünyanın Gazze'ye daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Çiller, "Jadallah'ın fotoğrafında küçücük bir çocuk bize umut veriyor, yaralara merhem oluyor." dedi.

"Deprem: Umut" kategorisinde ise Çiller, oyunu Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" fotoğrafından yana kullandı.

Çiller, deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek gerektiğini belirterek, "Deprem anında bile görevlilerin çocukları güldürmeye çalışması, bende hayatın ve umudun devam ettiği hissini uyandırdı." dedi.

Tansu Çiller, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Devin Ölümü" adlı fotoğrafına oy verdi.

Vasquez'in fotoğrafının çevre sorunlarını çok iyi ifade eden bir kare olduğunu dile getiren Çiller, " Dünya, her canlının yaşam hakkının korunacağı bir denge arıyor. Kocaman bir balina bile bu dengesizliğe bir yerde kurban olmuş. Bu fotoğraf, çevreye en büyük zararı verenin insan olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir imzalı "Dünyanın Sultanları" adlı kareyi tercih eden Çiller, Filenin Sultanları'nın Türkiye'de kadının gelişimini ve duruşunu göstermek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Tansu Çiller, Politika, Güncel, Son Dakika

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