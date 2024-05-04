Tanzanya'da sel felaketinde ölü sayısı 161'e yükseldi

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DODOMA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Tanzanya Hükümet Sözcüsü Mobhare Matinyi, ülkede devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde ölenlerin sayısının 161'e yükseldiğini duyurdu.

Aynı zamanda Bilgi Hizmetleri Direktörü olan Matinyi, ülkenin başkenti Dodoma'da Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 25 Nisan'da Başbakan Kassim Majaliwa'nın 155 olarak açıkladığı ölü sayısının geçen hafta 161'e yükseldiğini söyledi.

Matinyi, söz konusu rakamın Nisan ayı sonlarında Tanzanya'nın kuzey bölgesi Shinyanga'da şiddetli sağanak yağışın ardından yaşadıkları evin çökmesiyle altı çocuğun ölmesi sonucu arttığını söyledi.

Majaliwa 25 Nisan'da parlamentoya yaptığı açıklamada Doğu Afrika ülkesinde devam eden sağanak yağışların neden olduğu sel felaketlerinde 155 kişinin öldüğünü ve 236 kişinin de yaralandığını söylemişti.

Majaliwa, Tanzanya'nın anakarasındaki 26 bölgeden 14'ünde meydana gelen sellerin 200.000 kişiyi etkilediğini ve 10.000 eve zarar verdiğini söyledi.

Majaliwa, okul altyapısı, çiftlik mahsulleri, yollar, köprüler, sağlık tesisleri ve çiftlik hayvanlarının sellerden etkilendiğini kaydetti.

Majaliwa, daha fazla felaketin oluşmasını engellemek için hükümetin sellerden ciddi şekilde etkilenen bölgelerdeki okulların kapatılması talimatı vermek gibi adımlar attığını sözlerine ekledi.