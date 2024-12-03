Tanzanya'da Trafik Kazası: 7 Ölü, 9 Yaralı

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Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'nde, kamyonun park halindeki 2 araca çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'ne bağlı Karagwe ilçesinde bir kamyon ile 2 aracın karıştığı trafik kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kagera Bölge Polis Müdürü Brasius Chatanda, yaptığı açıklamada, kazanın kamyon sürücüsünün ihmali sonucu meydana geldiğini, kamyonun, göç memurlarınca durdurulan ve yolcularının belgeleri kontrol edilen park halindeki iki araca çarptığını ifade etti.

Kazada 2'si çocuk, 4'ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Chatanda, yaralanan 9 kişinin ise ilçe hastanesindeki tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

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