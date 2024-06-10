Tanzanya'daki Burundili Mülteciler Ülkelerine Gönüllü Olarak Dönüyor

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DARÜSSELAM, 10 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya'nın batısındaki kamplarda barınan yaklaşık 1,1 milyon Burundili mülteci 2017'den bu yana gönüllü olarak ülkelerine geri döndü.

Burundi İçişleri, Toplumsal Kalkınma ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Daimi Genel Sekreteri Theophile Ndarufatiye, Tanzanya'nın batısındaki Kigoma bölgesinde bulunan Nduta ve Nyarugusu mülteci kamplarında halen yaklaşık 100.000 Burundili mültecinin yaşadığını söyledi.

Ndarufatiye söz konusu açıklamayı Cumartesi günü Tanzanya İçişleri Bakanı Hamad Masauni ile görüşmesinde yaptı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri de katıldı.

İki yetkili, kalan Burundili mültecilerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar gönüllü olarak ülkelerine gönderilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ndarufatiye, Tanzanya hükümetine çok uzun süredir Burundili mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Burundili mültecilerin gönüllü olarak geri gönderilmesi uygulaması, Tanzanya ve Burundi liderlerinin Burundi'de barışın yeniden tesis edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirmesinin ardından Eylül 2017'de başlamıştı.