Tanzanya'daki Burundili Mülteciler Ülkelerine Gönüllü Olarak Dönüyor - Son Dakika
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Tanzanya'daki Burundili Mülteciler Ülkelerine Gönüllü Olarak Dönüyor

Tanzanya'nın batısındaki kamplarda barınan yaklaşık 1,1 milyon Burundili mülteci 2017'den bu yana gönüllü olarak ülkelerine geri döndü. Halen yaklaşık 100.000 Burundili mülteci kamplarda yaşamaktadır. Tanzanya ve Burundi liderleri, Burundi'de barışın yeniden tesis edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdikten sonra Eylül 2017'de geri gönderme uygulaması başlamıştır.

10.06.2024 10:18
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DARÜSSELAM, 10 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya'nın batısındaki kamplarda barınan yaklaşık 1,1 milyon Burundili mülteci 2017'den bu yana gönüllü olarak ülkelerine geri döndü.

Burundi İçişleri, Toplumsal Kalkınma ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Daimi Genel Sekreteri Theophile Ndarufatiye, Tanzanya'nın batısındaki Kigoma bölgesinde bulunan Nduta ve Nyarugusu mülteci kamplarında halen yaklaşık 100.000 Burundili mültecinin yaşadığını söyledi.

Ndarufatiye söz konusu açıklamayı Cumartesi günü Tanzanya İçişleri Bakanı Hamad Masauni ile görüşmesinde yaptı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri de katıldı.

İki yetkili, kalan Burundili mültecilerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar gönüllü olarak ülkelerine gönderilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ndarufatiye, Tanzanya hükümetine çok uzun süredir Burundili mültecilere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Burundili mültecilerin gönüllü olarak geri gönderilmesi uygulaması, Tanzanya ve Burundi liderlerinin Burundi'de barışın yeniden tesis edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirmesinin ardından Eylül 2017'de başlamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Tanzanya'daki Burundili Mülteciler Ülkelerine Gönüllü Olarak Dönüyor - Son Dakika

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