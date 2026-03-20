Taplama Bayram Sofralarını Süslüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taplama Bayram Sofralarını Süslüyor

Taplama Bayram Sofralarını Süslüyor
20.03.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan taplama, bayram sofralarını süslüyor.

Adıyaman'da bayram sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan taplama, meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıp sofralara ulaştırılıyor.

Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker, tuz ve maya karışımıyla yapılan, kırsal bölgelerde tandırda, şehir merkezinde ise fırınlarda pişirilen yöresel lezzet "taplama", Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretimiyle bayram sofralarını süslüyor.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Tatar, AA muhabirine, geleneksel bir lezzeti okulda yapmaya başladıklarını söyledi.

Bayramın vazgeçilmez lezzeti olan taplamanın kente özgü bir lezzet olduğunu ifade eden Tatar, "Çocukluğumuzun bayram telaşını bugün mutfağımıza taşıyoruz. Öğrencilerimiz burada ham maddeden üretime kadar her aşamayı birebir deneyimliyor. Bu süreç aynı zamanda onların kendi kültürlerini tanımaları ve usta öğreticilerimiz eşliğinde mesleki becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Taplama üretimini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da anlatan Tatar, önümüzdeki yıllarda da bu çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Abdurrahman Yüksel ise bayram taplamasını üreterek kentin geleneksel lezzetini yaşattıklarını ve ailelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Muhammed Salih Fırat da ailesinin her bayramda taplama yaptığını, bu sene de okulda kendilerinin bu lezzeti deneyimlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Gastronomi, Adıyaman, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taplama Bayram Sofralarını Süslüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:48:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Taplama Bayram Sofralarını Süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.