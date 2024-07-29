Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı'dan bugüne ulaşan belgelerin restorasyonunu tamamladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı eliyle Osmanlı Devleti'nden bugüne ulaşan yaklaşık 11 milyon evraktan 121 bin 401 belgenin restorasyonunu tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde milyonlarca tarihi belge muhafaza ediliyor.

Vatandaşların mülkiyet haklarını güvence altına alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'nden bugüne ulaşan yaklaşık 11 milyon evrakı Arşiv Dairesi Başkanlığı eliyle restore ediyor.

Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007'de kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamladı. Bu kapsamda, restorasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen yıpranmış mülkiyet defterleri, uzman bir ekip çalışmasıyla, aslına uygunluğu korunarak yenileniyor.

Belgenin durumuna göre klasik usulle yapılan restore işleminde elle çalışılırken ikinci yöntemde belge, bir makine yardımıyla yenileniyor. Leaf-Casting adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kağıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebiyle yerli ve milli üretimle imal edilen leaf-casting makinesi sayesinde, elle yapılan klasik restorasyona göre işlem, çok daha hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller halinde ciltleme birimine iletilen tarihi belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.

-1463 yılına ait Ayasofya Vakfiyesi restore edildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, tarihi belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesinin restorasyonunu da gerçekleştirdi.

1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, klasik restorasyon usulüyle elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi.