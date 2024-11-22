Taraftarın Yargılanmasına Devam

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Spor Toto 1. Lig'de Kasım 2022'de oynanan Göztepe- Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan taraftar Mehmet Nihat Aydın'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısının değişmesi nedeniyle mütalaanın yeniden hazırlanması için duruşma ertelendi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Mehmet Nihat Aydın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" değil "kasten yaralama" olduğu gerekçesiyle dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karar vermiş ancak davanın en son ağır ceza mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Yargılamanın "kasten yaralama" suçundan yapılmasına karar verilmişti.

Geçen celsede cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, iddia makamı, sanığın "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.