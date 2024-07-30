Taraklı'da Ehliyet ve Plaka Denetiminde 99 Bin Lira Cezaya İhlal Eden Sürücülere - Son Dakika
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Taraklı'da Ehliyet ve Plaka Denetiminde 99 Bin Lira Cezaya İhlal Eden Sürücülere

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapılan ehliyet ve plaka denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere 99 bin lira ceza verildi. Taraklı Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamasında 6 ehliyetsiz sürücüye, sigortasız araçlara ve plakası olmayan motosiklet sürücülerine toplamda 99 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 5 motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Kask takan ve evrakları tam olan sürücülere ise polis ekipleri teşekkür etti.

30.07.2024 18:03
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet ve plaka denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere 99 bin lira ceza verildi.

Taraklı Emniyet Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 ila 24.00 arası ilçe genelinde şok uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 96 kişi ile 51 araçta yapılan sorgulamada 6 ehliyetsiz sürücüye, sigortasız araçlara, plakası olmayan motosiklet sürücülerine toplam 99 bin lira idari para cezası uygulandı, 5 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, kask takan ve evrakları tam olan sürücülere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Motosiklet, Sakarya, Taraklı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da Ehliyet ve Plaka Denetiminde 99 Bin Lira Cezaya İhlal Eden Sürücülere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraklı'da Ehliyet ve Plaka Denetiminde 99 Bin Lira Cezaya İhlal Eden Sürücülere - Son Dakika
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