Taraklı'da Ehliyet ve Plaka Denetiminde 99 Bin Lira Cezaya İhlal Eden Sürücülere

Güncel

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet ve plaka denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere 99 bin lira ceza verildi.

Taraklı Emniyet Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 ila 24.00 arası ilçe genelinde şok uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 96 kişi ile 51 araçta yapılan sorgulamada 6 ehliyetsiz sürücüye, sigortasız araçlara, plakası olmayan motosiklet sürücülerine toplam 99 bin lira idari para cezası uygulandı, 5 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, kask takan ve evrakları tam olan sürücülere de teşekkür etti.