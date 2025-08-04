Taraklı Kaymakamlığına Yeni Atama

Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Ömer Burak Bozkurt görevine başladı.
Bozkurt, ilçedeki kamu görevlileri tarafından kaymakamlık binasında karşılandı.
İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programına katılması dolayısıyla Taraklı'daki görev süresi sona eren Kaymakam Senanur Tunalı'nın yerine vekalet edecek olan Bozkurt, görevine başladı.
Bozkurt, daha önce Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaymakamlık yaptı.
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