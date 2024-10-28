Tarihçi Sinan Meydan Ataşehir\'de Cumhuriyet Değerlerini Anlattı

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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'ı ağırladı. "Lozan'dan Cumhuriyet'e Çağdaş Türkiye'nin Doğuşu" söyleşi ile Ataşehirlilier ile buluşan Tarihçi Sinan Meydan, Lozan Barış Antlaşması ve Cumhuriyet değerleri üzerine analizlerini paylaştı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Bizler, Atatürk'ün izinde, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'ı ağırladı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, söyleşiye eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte katıldı. Cumhuriyet'in kuruluş dönemine dair çarpıcı bilgiler ve anekdotlarla başlayan söyleşide, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Türkiye'nin modernleşme sürecindeki dönüm noktalarına dikkat çekerek, Cumhuriyet'in sağladığı sosyal ve kültürel değişimleri katılımcılarla paylaştı.

"Cumhuriyet'in uzun ömürlü olacağına inanılmıyordu"

Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, tarihi bilincin önemine vurgulayarak Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Meydan şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in en fazla iki yıl daha süreceği öngörülüyordu. Saltanatçıların iktidara geri geleceği, Atatürk'ün iktidarı kaybedeceği ve Cumhuriyet'in devrileceği düşünülüyordu. Lozan'ı geciktirmelerinin sebeplerinden biri de buydu. O dönemde, Cumhuriyet'in uzun ömürlü olacağına inanılmıyordu. Ancak yanıldılar, şimdi Cumhuriyetimizin 101'inci yılına geldik. Türkler Cumhuriyetin üstesinden gelemez, başaramazlar diyorlardı; hele laik bir Cumhuriyet'in ayakta kalmayacağını düşünüyorlardı. Yanıldılar; her şeye rağmen Cumhuriyet 101 yaşında! Bu o kadar değerli ki...

1920 yılında, 1923'ü görecek kimse yoktu. Yokluk, yoksulluk ve sefalet içinde, 1. Dünya Savaşı'nın büyük yıkıntısını atlatmış olan Türklerin bir İstiklal Savaşı kazanacakları ve ardından Sevr Antlaşması'nı yırtarak çağdaş, laik bir Cumhuriyet kuracakları kimin aklına gelirdi? İşte Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde bu imkansız hayali gerçekleştirdi."

"Cumhuriyetimize sahip çıkarak, onu daha ileri taşıyacağız"

Konferansın ardından sahneye çıkarak konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Bizler, Atatürk'ün izinde, gelecek nesillere bu değerleri aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözü, bize her zaman umut ve inançla ilerlememiz gerektiğini hatırlatıyor. 101 yıl önce, akıl ve zekayla ülkemizi birleştiren Mustafa Kemal Atatürk, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak, önce ülkemizi kurtardı sonrasında Cumhuriyetimizi kurdu. Eğer bugün ülkemiz ve Cumhuriyetimiz 101 yıldır ayaktaysa bunun temelinde, birlik ve beraberlik yatmaktadır. Bizler de bu birlik ve beraberlikle Cumhuriyetimize sahip çıkarak, onu daha ileri taşıyacağız. Bu amaçla Ataşehir'de, kimsesizlerin kimsesi olacak; geleceğe olan inancımızı hep birlikte güçlendireceğiz."

Söyleşi sonunda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ile birlikte Tarihçi - Yazar Sinan Meydan'a, çiçek takdiminde bulundu. Ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası bir konser gerçekleştirdi.

Katılımcılara keyifli bir dinleti sunan konserin ardından, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, orkestra üyelerine teşekkür ederek, "Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'yla birlikte Cumhuriyetimizin 101'inci yılına yakışır bir kutlamayı Ataşehir'de gerçekleştirdik. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası dünyanın dört bir yanında bizi temsil ediyor, sesimizi duyuruyor ve Ataşehirimizi tanıtıyor. Ben şahsen, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nı dinlediğimde çok gururlandım, hepinizi tek tek kutluyorum" dedi.