Tarihi Barış Anlaşması

Azerbaycan Ombudsmanı Dr. Sabina Aliyeva, ülkesi ile Ermenistan'ın parafladığı barış anlaşmasının bölgede insan haklarının tam güvence altına alınmasına yönelik tarihi bir belge olduğunu belirterek, "İnsan haklarına verilen en büyük katkı barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyeva, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleştirilen üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında varılan mutabakatı değerlendirdi.

Ombudsman Aliyeva, çatışma ve silahlı karşılaşmaların en çok sivil halkın yaşamına, güvenliğine, sağlığına ve mülkiyetine ağır darbe vurduğunu ifade etti.

Barışın her milletin ve devletin en önemli görevi olduğunu vurgulayan Aliyeva, "Çatışma dönemi geride kalıyor, yeni bir dönem başlıyor. Kalıcı barış, karşılıklı saygı, refah ve gelişim dönemi." görüşünü paylaştı.

Aliyeva, Azerbaycan'ın yıllarca uluslararası hukuk ilkelerini esas alarak topraklarının işgalden kurtarılması, barış ve dostane komşuluk temelinde birlikte yaşamı savunduğunu vurguladı.

"Azerbaycan ve Ermenistan'ın parafladığı belge, tarihi bir belgedir"

Ermenistan'ın bu çağrılara kayıtsız kaldığını, uluslararası toplumun da çifte standart sergilediğini kaydeden Aliyeva, imzalanacak barış anlaşmasının yalnız iki ülke arasında silahlı karşılaşmalara son vermeyeceğini, aynı zamanda bölgede uzun vadeli istikrar, güven ortamı ve işbirliği için gerçek zemin hazırlayacağını ifade etti.

Aliyeva, anlaşmada öngörülen sınırların belirlenmesi, ulaşım hatlarının açılması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gibi maddelerin, temel insan haklarının korunması açısından geniş imkan sağlayacağını vurguladı.

Zengezur Koridoru'nun açılmasının bölgesel kalkınmaya, stratejik bağlantıların güçlendirilmesine katkı sunacağını belirten Aliyeva, bu hattın Nahçıvan'ın hızla gelişimine katkı sağlayacağının altını çizdi.

Aliyeva, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Azerbaycan ve Ermenistan'ın parafladığı belge, yalnız iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi değil aynı zamanda bölgede insan haklarının tam güvence altına alınmasına yönelik tarihi bir belgedir. İnsan haklarına verilen en büyük katkı barıştır. Tarihi barış anlaşması, gelecek nesillere daha güvenli, özgür ve onurlu bir hayat armağan edecek."