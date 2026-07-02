Efeler'de Tarihi Bina "Atatürk Kültür Evi" Oluyor - Son Dakika
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Efeler'de Tarihi Bina "Atatürk Kültür Evi" Oluyor

02.07.2026 15:20  Güncelleme: 16:47
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Efeler Belediyesi ile ADD Aydın Şubesi arasında imzalanan protokolle, Veysipaşa Mahallesi'ndeki tescilli tarihi bina 10 yıllığına Atatürk Kültür Evi olarak kullanılacak. Merkezde eğitim, kültür, sanat ve bilim odaklı etkinlikler düzenlenecek.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ile ADD Aydın Şubesi arasında imzalanan protokolle, Veysipaşa Mahallesi'ndeki tescilli tarihi bina 10 yıllığına "Atatürk Kültür Evi" olarak kullanılacak. Merkezde eğitim, kültür, sanat ve bilim odaklı etkinlikler düzenlenecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi'ne verdiği destek sözünü anlamlı bir projeyle resmiyete döktü. Daha önce derneğe gerçekleştirdiği ziyarette "Atatürkçü kurumlara ve değerlere sahip çıkma" mesajıyla yer tahsisi sözü veren Yetişkin, belediye meclisinden çıkan kararın sonrası bugün resmiyet kazandı.

Veysipaşa Mahallesi'nde bulunan tescilli tarihi bina, imzalanan ortak hizmet protokolüyle resmen "Atatürk Kültür Evi" olarak işlevlendirildi. Anlaşmayla birlikte mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan tarihi taşınmaz, 10 yıl süreyle ADD Aydın Şubesi'nin kullanımına sunuldu.

TARİHİ MEKANDA KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Protokol kapsamında "Atatürk Kültür Evi" adıyla kapılarını açacak tarihi bina, kentin yeni kültür sanat odağı haline gelecek. Genç nesillerin gelişimine katkı sunmak amacıyla merkezde; eğitim öğretimde fırsat eşitliği yakalanması hedefiyle akademik destek çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca, bilimsel toplantılar, sanatsal faaliyetler, çevre bilinci odaklı toplumsal çalışmalar, sergi ve konferanslar gibi kamu yararı gözeten birçok etkinlik Efeler Belediyesi ile ADD koordinasyonunda Atatürk Kültür Evi'nde hayat bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efeler'de Tarihi Bina 'Atatürk Kültür Evi' Oluyor - Son Dakika

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