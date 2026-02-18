Tarihi Cami Kadınlar Tarafından Temizlendi - Son Dakika
Tarihi Cami Kadınlar Tarafından Temizlendi

18.02.2026 13:32
Erzincan'daki tarihi cami, ramazan öncesi gönüllü kadınlar tarafından temizlendi.

ERZİNCAN'ın İliç ilçesine bağlı Sabırlı köyündeki 18'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen, ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkan cami, kadınlar tarafından temizlendi.

İliç ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Sabırlı köyündeki tarihi caminin temizlenerek ramazana hazırlanması için imam hatip Muhammed Altun, gönüllü kadınlar için çağrıda bulundu. İmamın anonsunu duyan kadınlar, temizlik malzemeleri ile camiye geldi. Kadınlar, tarihi camiyi baştan aşağıya imece usulüyle temizleyerek, ramazana hazır hale getirdi.

'BÜTÜN RAMAZAN BURADAYIZ'

Temizliğe katılanlardan Meryem Dal, "Arkadaşlarımızla toplanıp, bir araya geldik. Temizliğimizi yapalım dedik. Allah nasip ederse bütün ramazan buradayız. Oruçlarımızı tutacağız. İbadetlerimizi ve Kur'an-ı bu camide okuyacağız. Camimizi daha temiz, daha düzenli, daha hijyenik olması için temizledik" dedi.

'KENDİNE HAS BİR YAPISI VAR'

Caminin imam hatibi Muhammed Altunkaya da "Camimiz 18'inci yüzyılın ortalarına doğru Abdülhamid Han döneminde yaptırılmıştır ve kendine has bir yapısı var. Camimiz ahşap direkler ve taştan inşa edilmiştir. Ramazan ayı dolayısıyla köyümüzün kadınları camimizi temizlediler kendilerinden Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

