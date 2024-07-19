Tarihi Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirleriyle 81 ilde aşure ve kahve ikramı yapıldı - Son Dakika
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Tarihi Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirleriyle 81 ilde aşure ve kahve ikramı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirlerinden yoksullara aşure ve ardından kahve ikram etme şartını yerine getirerek, muharrem ayı dolayısıyla 81 ilde 200 bin kişiye aşure ve kahve dağıttı. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda da vatandaşlara aşure ve kahve ikram edildi. Diyarbakır, Gaziantep, Sivas, Tokat, İstanbul, Kayseri, İzmir ve Edirne gibi birçok camide de organizasyon gerçekleştirildi.

19.07.2024 15:15
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, tarihi Emutullah Hanım Vakfının gelirleriyle 81 ilde vatandaşlara aşure ve kahve ikramında bulunuldu.

Genel Müdürlük, 1764'te İstanbul'da kurulan Emutullah Hanım Vakfının "Vakfın gelirlerinden yoksullara aşure ve ardından kahve ikram edilmesi" şartını yerine getirmek amacıyla muharrem ayı dolayısıyla yurt genelinde cuma namazı sonrası 200 bin kişiye aşure ve kahve dağıttı.

Ankara'da da Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ve kahve ikram edildi.

Organizasyonun yapıldığı camiler arasında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Külliyesi, Gaziantep Çınarlı Camisi, Sivas Ulu Cami, Tokat Merkez Ali Paşa Camisi, İstanbul Üsküdar Cedit Valide Camisi, Kayseri Hunat Hatun Camisi, İzmir Sancak Camisi ve Edirne Eski Camisi de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarihi Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirleriyle 81 ilde aşure ve kahve ikramı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirleriyle 81 ilde aşure ve kahve ikramı yapıldı - Son Dakika
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