Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Diodoros\'un Mezar Steli Ele Geçirildi

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 'Kaybolan Kültür Varlıkları' listesinde yer alan, komutan Diodoros'un Mezar Steli'ni yeniden envantere kazandırdı. Operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda ele geçilen eserin 'Kaybolan Kültür Varlıkları' listesinde yer alan 'Mezar Steli' olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler ardından eserin, 2017'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinden çalınan Geç Roma dönemine ait 'Mezar Steli' olduğu belirlendi.

YAKLAŞIK 1600 YILLIK

Roma Ordusu'nda üst düzey 'Optio' rütbesiyle görev yapan Diodoros isimli bir komutana ithafen yapılmış eserin üzerinde, Grekçe yazılı bir yazıt bulunuyor. Eser, 2010 yılında Nevşehir'den Yalvaç'a çaldıkları tarihi eserleri satmak amacıyla gelen 4 kişiye, Eğirler Köyü yakınlarında yapılan operasyonda ele geçirildi. Daha sonra Yalvaç Müzesi'ne kazandırılan Mezar Steli, 2017 yılında ise Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası arasında bulunan Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınmıştı.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonların sonucunda, gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.