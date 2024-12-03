Tarihi Eser Kaçakçılığı Şüphesi

Kars'ın Susuz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen şamdan altlığı, yüzük ve 7 taş ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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