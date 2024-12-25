Tarihi Eser Niteliğindeki Kaçak Kafeterya Yıkıldı - Son Dakika
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Tarihi Eser Niteliğindeki Kaçak Kafeterya Yıkıldı

Tarihi Eser Niteliğindeki Kaçak Kafeterya Yıkıldı

İBB, Sirkeci'deki izinsiz kafeteryayı yıkarak tarihi yapıyı koruma çalışmalarını sürdürüyor.

25.12.2024 13:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te Sirkeci Garı ile iskele arasında bulunan tarihi eser niteliğindeki yapıda faaliyet gösteren kaçak kafeteryanın yıkıldığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığının yerinde yaptığı incelemelerde Hocapaşa Mahallesi'ndeki tarihi eser niteliğindeki yapının kafeterya olarak kullanıldığı belirtildi.

İşletmenin mevzuata aykırı şekilde yapının çevresinde geniş bir alana yayıldığı ve izinsiz yapılaşma gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20 Nisan 2020 tarihli yazıda, söz konusu alana ait yapı kayıt belgesinin mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti. İBB teknik ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, tarihi eser niteliğindeki yapının çevresine izinsiz masa-sandalye konulması, açık alan düzenlemesi yapılması ve çelik konstrüksiyonlu kayar cam mekanizmalarla kapalı alan oluşturulması gibi uygulamaların gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2018 ve 2019 tarihli kararları doğrultusunda, izinsiz yapıların kaldırılmasına hükmedildi. İBB encümenince alınan 3 Ağustos 2022 tarihli kararla ruhsatsız yapıların yıkılması kararlaştırıldı."

Açıklamada, sürecin hukuki boyutunda encümen kararının iptali talebiyle açılan davaların İBB lehine sonuçlandığı kaydedilerek, "Bu karar doğrultusunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, söz konusu kaçak yapıların tahliyesini ve yıkımını planladı. Tahliye sürecinin ardından yıkıma hazır hale getirilen kaçak yapılar sorunsuz bir şekilde yıkıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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