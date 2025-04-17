Tarihi Hamamkarahisar Camii Restorasyonu İncelendi

(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, beraberindeki heyetle birlikte yenileme çalışmaları devam eden Tarihi Anadolu Selçuklu Hamamkarahisar Camii restorasyonunu yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, 22. Dönem Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ve beraberindeki heyet ile birlikte Kent Başkan Ödül Töreni'nde, ödüle layık görülen Tarihi Anadolu Selçuklu Hamamkarahisar Camii restorasyonunu yerinde inceledi.

"Sizlerin her zaman yanında olarak destekçiniz olacağız"

Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin, Başkan Dökmeci'ye tarihi değerlere sahip çıktığı için teşekkür ederek, "Büyük bir iş başarıyorsunuz. Sizler tarihe sahip çıktıkça geleceğimiz aydınlanacak. Bizde bu yolda sizlerin her zaman yanında olarak destekçiniz olacağız" dedi.

Başkan Dökmeci ise ziyaretleri ve destekleri için Keskin'e teşekkür etti.