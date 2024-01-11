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Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi kapsamında 'Ani'yi Anlamak' paneli düzenlendi - Son Dakika
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Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi kapsamında 'Ani'yi Anlamak' paneli düzenlendi

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi faaliyetleri kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 'Ani'yi Anlamak' paneli düzenlendi. Panelde, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Haşim Şahin ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan konuşma yaptı. Panel öncesinde 'Ani Örenyeri' fotoğraf sergisi de ziyaretçilere sunuldu. Konuşmalarda Ani'nin Türk tarihindeki önemi ve Kars'ın Osmanlı tarihi üzerine bilgiler paylaşıldı.

Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi kapsamında \'Ani\'yi Anlamak\' paneli düzenlendi
11.01.2024 - 18:27,
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Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi faaliyetleri kapsamında "Ani'yi Anlamak" paneli düzenlendi.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen panel öncesinde "Ani Örenyeri" fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Panelde, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Haşim Şahin ile Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan konuşma yaptı.

"Ani'nin Türk Tarihindeki Önemi ve Kars'ın Osmanlı Tarihi" konusunda konuşan İlber Ortaylı, Türkiye'nin arkeoloji alanında eğitim veren ilk kurumunun İstanbul Arkeoloji Müzesi olduğunu, bu durumun 1930'lu yıllarda üniversitelerde arkeoloji bölümü açılana kadar devam ettiğini söyledi.

Ortaylı, Ani Harabeleri'nin olduğu yerin Selçukluların Anadolu'ya girdiği noktalardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Ani Harabeleri'ndeki kiliseleri tek bir milletin eseri olduğunu düşünmek hatadır. Oradaki mimari de değişkenlik gösteriyor. Kazı çalışmalarını bizim yapmamız da çok önemli. Başkasına veremeyiz. Sınır mıntıkası çünkü bırakırsanız kaçakçılar girer. Bence orada koruyucu bir restorasyon gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ani, Malazgirt'in fethine açılan önemli bir kapıydı"

Prof. Dr. Haşim Şahin de "Ani Savaşı ve Ani'nin Türk Tarihindeki Önemi" başlıklı konuşmasında, Selçuklu Devleti'nin Orta Doğu'da yükselmesinin İslam dünyasını da etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadim Türk devletlerinin aksine yönlerini daha çok Batı'ya dönmeyi tercih etmişlerdi. 1018 yılında Çağrı Bey'in Anadolu seferinden söz edilir. 1020'li yıllardan itibaren Amasya'ya kadar geldiklerini de yapılan kazılar bize gösteriyor. Selçukoğullarının Kars bölgesine olan ilgisi Arslan Yabgu'ya kadar uzanıyor. Bu coğrafyaya geldiğini biliyoruz. Selçuklular Ani'ye ilk kez Alp Sungur Yakuti Bey zamanında saldırdı ama Ani'yi alamadı. Ani ele geçirilmesi çok zor bir bölge. Buranın alınması Malazgirt'in fethine açılan önemli bir kapıydı. Alparslan'ı Alparslan yapan temel unsurlardan biri de Ani'nin fethi olmuştur."

Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ise "Ani Kazıları ve Ani'deki Türk-İslam Mimarisi" başlıklı bir sunum yaptı.

Kaynak: AA
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İlber Ortaylı, Haşim Şahin, Kars, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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