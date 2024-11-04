Tarihi Okul Binası Köy Konağı Oluyor - Son Dakika
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Tarihi Okul Binası Köy Konağı Oluyor

Tarihi Okul Binası Köy Konağı Oluyor

Ürgüp’teki atıl okul binası, köy konağı olarak restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

04.11.2024 16:46
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde atıl durumdaki okul binası, Nevşehir İl Özel İdaresinin çalışmasıyla köy konağı olarak restore edildi.

1930 yılında ilkokul olarak inşa edilen, 1979-1980'den itibaren ortaokul olarak kullanılmaya başlanan ve 1993 yılından itibaren atıl kalan binada, vatandaşların talebi üzerine Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Restorasyon çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi başlatılan köy konağı, daha sonra vatandaşın hizmetine sunulacak.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam, beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Naci Feralan ve Bahçeli muhtarı Kadir Korkmaz ile restorasyon çalışmaları son aşamaya gelen ve çevre düzenlemesi yapılan binada incelemede bulundu.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Levent Ak ve çalışmaları yapan firma yetkilisinden bilgi alan Çam, konağın kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Köy muhtarı ve vatandaşların talebi üzerine eski okul binasının köy konağı olarak restore edildiğini aktaran Çam, "Tarihi bir binamızı kurtararak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Yıkılmaya yüz tutmuş bir binayı yeniden hayata döndürmek hem bizi hem de köyde yaşayan vatandaşlarımızı mutlu etti. İl Özel İdaresi olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet götürmeye devam edeceğiz." dedi.

Feralan da atıl durumda bulunan tarihi bir binayı restore ederek yeniden kullanıma kazandıran İl Özel İdaresine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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