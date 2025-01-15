Tarihi Seydiler Hamamı Yeniden Açıldı

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(ESKİŞEHİR)- Sivrihisar'da uzun süredir kapalı olan Tarihi Seydiler Hamamı, düzenlenen törenle yeniden açıldı. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Sivrihisar'ımızın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olan Tarihi Seydiler Hamamının tarihi dokusunu koruyarak restorasyon ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tarihi Seydiler Hamamımız gibi ilçemizde tarihi ve kültürel alanlarda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Sivrihisar'da gerçekleştirilen Tarihi Seydiler Hamamı açılış törenine, Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, çok sayıda protokol ve vatandaşlar katıldı.

"Tarihi ve kültürel alanlarda çalışmalarımız devam edecek"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci açılışta yaptığı konuşmada, "535 yıllık Tarihi Seydiler Hamamımızı çok değerli Sayın Eskişehir Valimiz Hüseyin Aksoy beyefendinin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle yeniden açmanın gururunu yaşıyoruz. Sivrihisar'ımızın tarihi ve kültürel dokusunun önemli bir parçası olan Tarihi Seydiler Hamamının tarihi dokusunu koruyarak restorasyon ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Tarihi Seydiler Hamamımız gibi ilçemizde tarihi ve kültürel alanlarda çalışmalarımız devam edecek. Geçmişi geleceğe taşıyarak, ilçemizde bulunan önemli mirasları gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeniden faaliyete soktuğumuz Tarihi Seydiler Hamamı'nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.