Tarihi Sinop Cezaevi 101 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarihi Sinop Cezaevi 101 Bin Ziyaretçi Ağırladı

20.08.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Restorasyon sonrası tekrar açılan Tarihi Sinop Cezaevi, 101 binden fazla ziyaretçi aldı.

Restorasyon sürecinin ardından kapılarını tekrar açan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi hazirandan bu yana 101 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Helenistik Dönem'den bugüne ulaşan Sinop İç Kalesi'nin içinde yer alan cezaevi yapısı, Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında yeniden işlevlendirilerek müzeye dönüştürüldü.

Tarihi yapıdaki 3 bin 469 metrekarelik alanda cezaevi yapısının hatırasını yaşatan özel bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler, yapı içindeki tarihsel izlere tanıklık etmenin yanı sıra kültür ve medeniyet temalı sergilerle de karşılaşıyor.

???????Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarına başlanılan Tarihi Sinop Cezaevi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının titiz çalışmaları neticesinde 5 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ziyarete açıldığını ve ilk günden itibaren ziyaretçilerin akınına uğradığını söyledi.

"Tarihi Sinop Cezaevimiz artık yaşayan bir müze"

Tarihi dokusu bütünüyle korunan, modern müzecilik anlayışıyla yeniden teşhir ve tanzimi yapılan alanlarıyla birlikte Tarihi Sinop Cezaevi'nin ziyaretçileri sadece geçmişe götürmediğini, gelecekle de buluşturduğunu belirten Güzel, "Tarihi Cezaevi içerisinde kültürel, sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlar mevcut. Bu yönüyle Tarihi Sinop Cezaevimiz artık yaşayan bir müze. Bu kapsamda gelen ziyaretçi sayısı da oldukça yüksek rakamlara çıktı." dedi.

Cezaevine ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Güzel, hafta sonları ziyaretçi sayısının 2 bini geçtiğini vurgulayarak, "5 Haziran-15 Ağustos tarihleri itibarıyla 72 günde Tarihi Sinop Cezaevi'ni 101 bin 286 kişi ziyaret etti. 2020 rakamları öncesine baktığımızda kısa sürede iki katı ziyaretçiyi bulduğunu görüyoruz. Bu ziyadesiyle de bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Tarihi Sinop Cezaevi'ni görmek için Zonguldak'tan ailesiyle birlikte geldiklerini söyleyen Bekir İlkay Öztürk, açılmayan bölümleri de en kısa sürede görmek istediklerini dile getirerek, "Burada bir restorasyon çalışması olduğu söylendi. Üç bölümden oluştuğunu ve bir bölümün henüz açılmadığını öğrendik. O bölümün açılmasını sabırla bekliyoruz. Çünkü, mahkum koğuşları hakkında görsel ve görüntü olarak fazla bir bilgi alamadık diyebilirim. Cezaevi içinde bir rehber bulunabilir. Tarihi Cezaevi hologram ve maket gibi benzer şeylerle birleştirilmeye çalışılmış ancak bence yeterli olmuyor. Kapalı olan bölümün bir an önce açılması lazım. Özellikle mahkum koğuşları hakkında hem sözel hem görsel bilgilerle eklenti yapıldığında daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'dan gelen Ebrar Çakar, Tarihi Sinop Cezaevi'ni 2016 yılında ziyaret ettiğini belirterek, "Tarihi Cezaevi'nin şu anki haliyle eskisine göre biraz mistik dokusu bozulmuş ama daha çok modernize edilmeye çalışılmış. Ancak içi gerçekten güzel olmuş. Zaten uzun süredir restorasyon çalışmaları devam ediyordu. Bu kapsamda dört gözle açılmasını bekliyordum. Keşke mistik dokusu biraz kalsaydı. Ama yine de bu haliyle müzeyi çok beğendim." diye konuştu.

Mustafa Mert Çakar da müzeyi beğendiğini ancak henüz açılmayan alanların da kısa sürede ziyarete açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Cezaevi, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Sinop Cezaevi 101 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:21:19. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Sinop Cezaevi 101 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.