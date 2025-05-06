Tarihi Sivas Kalesi, Turizme Kazandırılmak Üzere Yeniden İnşa Ediliyor

6 farklı döneme ev sahipliği yapan Tarihi Sivas Kalesi turizme kazandırılacak

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve uygulanan Tarihi Kale Projesi için alanında uzman isimlerin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Kentin tarihi yapısını gözler önüne sermek, ve yeni bir turistik merkez oluşturmak adına çalışma yürütülen Kale Projesi için çalıştay düzenlendi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki Tarihi Kale Çalıştayı'na Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra; Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat, bilim insanları, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademi Başkanı Doç. Dr. Işın Fırat; "Bir Türk vatandaşı olarak böylesine bir yerleşkeyi hayata geçiren ve emek veren herkese şapka çıkarıyor, tebrik ediyorum. Bu yerleşkenin içinde acaba Selçuklu'yu ifade eden bir müze olabilir mi anlayışıyla sizlerle beraberim. Müzeler varlıklarını ziyaretçilerin oranıyla ve sayısıyla sağlarlar. Bu kapsamda da yaşayan ve yaşatan müzeler olmalıdır ki Türkiye'de yapılan Türk Kültür Şurası'nda da buna karar verilmiştir. Birçok müzemizde yaşayan canlandırmalar yapılmıştır. Hedefimizde de bizim şu vardı, müze ya da bu koleksiyonu seyreden kişinin çıkarken bilgili olarak uktelerle, kısadan hisselerle, nice öğretilen çıkmalıdır. Çünkü aynı zamanda müzeler bir öğretmendir." ifadelerini kullandı.

"Hititlere kadar uzanan bir yerleşke"

Kale projesinin Sivas'ın 36 yıllık bir projesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "36 yıl bir insan ömrü neredeyse yarısını denk gelen bir süre ve bu süre içerisinde Temel beyden başlayıp bana gelene kadar birçok Belediye Başkanımızın da büyük emekleri var. İstiyoruz ki bu dönem artık Sivas Kale projesinde biz çok ciddi anlamda bir yol kat edelim ve inşallah bu projeyi şehrimize kazandıralım. Alana bakacak olursak Hititlere kadar uzanan bir yerleşke, bunun dışında Roma, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, akabinde Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemine uzanan bir geçmişi var. Anadolu'nun kavşak noktasında yer alan Sivas, Ortadoğu'da da mihenk taşı olma özelliği taşıyor. Yapılan arkeolojik kazılarda bronz sikkelerden tutun bronz bir haça kadar kaleden çıkan bazı eserleri görmekteyiz. Daha sonra Selçuklu döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu görmekteyiz. Matrakçı Nasuh, Sivas Kalesi'ni zarif bir minyatürle tasvir ediyor, şehrin surlarla çevrili olduğunu görmekteyiz. İki tane iç kale göze çarpmakta, Sivas 5 kapılı devasa bir kale içerisinde yer almakta. Kale içinde ana kale ve iç kale olarak da iki ayrı bölümden oluştuğunda görmekteyiz. Turgut Cansever'in de ifadesiyle aslında Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait yapıların canlandırıldığı, özellikle de Osmanlı mimarisi ön plana çıkarıldığı bir proje olacak." dedi.

Peyzaj ihalesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uzun, "Bu seneki hedefimiz 25 tane ihalesi yapılan binayı tamamlamak istiyoruz. 2026 yılında da peyzaj ihalesini tamamlamak istiyoruz. Burada yılsonu itibariyle inşallah 51 tane bina ortaya çıkmış oluyor. Bu 51 yapıyı biz ne olarak işletmemiz gerekiyor, bu çalıştayda bunu kararlaştıracağız. Sivas halkının da ortak kanısı şu, burası tarihi bir turizm mekanı. Buranın kesinlikle sürdürülebilir bir yapıda olması gerekiyor. Dolayısıyla buranın ticaretle, turizmle ve kültürle ön plana çıkan bir mekan olması gerektiği ifade ediliyor. Bu alanı peyzaj sonrasında hızlı bir şekilde donatımını yaparak şehrimize kazandırmak istiyoruz. Temel hedefimiz 2028 yılı. Terzioğlu Konağı'nın olduğu bölgeden başlayıp devamında Kerim Çavuş Cami'nin olduğu bölgeye kadar bir arkeo park alanı var. O park alanının arasındaki bölgede otoparkından tutun, oradaki konaklara kadar çalışmaları bitirmek istiyoruz. Bilim insanları, akademisyenler, basın mensupları, sivil toplum kuruluşu ve kurum temsilcilere kadar toplumun her kesiminden birçok isim davet ettik. Burada sizlerin fikirlerinizi istiyoruz. İnşallah şehrimizin ticaretine, turizmine, kültürüne, tarihine katkı sunacak önemli bir mekanın kazandırılması konusunda bu çalışmanın çok etkili olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay tematik oturum ile devam etti. Çalıştay sonrası alanda incelemelerde bulunan katılımcılar, Kale projesi hakkında detaylı bilgi alarak projede emeği geçen Başkan Uzun ve ekibine teşekkür ettiler.