Tarihi Tahtaköprü Restorasyonla Yenilendi - Son Dakika
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Tarihi Tahtaköprü Restorasyonla Yenilendi

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Hatay'daki tarihi Tahtaköprü, restorasyon sonrası yaya geçişine açıldı. Depremden zarar görmüştü.

08.02.2025 10:06
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Depremin yıkamadığı tarihi köprü restorasyon çalışmalarının ardından yaya geçişine açıldı

Muhtar Hüseyin Şahan: "Tahtaköprü, hem depremde hem de ağır tonajlı araç geçişinden dolayı köprü zarar gördü"

HATAY - Hatay'da depremde yıkılmayarak ayakta kalan ve çevresindeki köprülerin zarar görmesi üzerine insanların ulaşımını sağlayan tarihi Tahtaköprü, restorasyonu tamamlanarak yaya kullanıma açıldı. Trafiğe kapanan Tahtaköprü, fotoğraf çektirmek ve balık tutmak için vatandaşların uğrak yeri oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da tarihi yapılarda zarar görmüştü. Antakya ve Reyhanlı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Demirköprü Mahallesi mevkiinde de 4 metreyi bulan kırılmalar meydana gelmişti. Fay hattının yerle bir ettiği yol ve köprü de çalışmalar asrın felaketinin 3. gününde başlamıştı. Depremde anayoldaki köprünün yerle bir olmasının ardından araç geçişleri, mahallenin iç kısmında olan ve 110 metre uzunluğa sahip tarihi Tahtaköprü üzerinden sağlandı. Anayoldaki birinci köprünün tadilatı tamamlandığında, tarihi Tahtaköprünün zaman kaybetmeden tadilatına başlandı. Depremden ve ağır tonajlı araçların geçişinden zarar gören Tahtaköprü, restorasyonu yapıldıktan sonra araç trafiğine kapandı. Milattan önce yapılan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen Tahtaköprü'ye insanlar; fotoğraf çektirmeye, gezmeye ve balık tutmaya geliyor.

"Tahtaköprü, hem depremde hem de ağır tonajlı araç geçişinden dolayı zarar gördü"

Depremde ve araçların geçişinden zarar gören Tahtaköprü'nün restorasyonunun tamamladığını ifade eden Muhtar Hüseyin Şahan, "Milattan önce yapılan ve tarihi geçmişi çok büyük bir köprü. Bizim için tarihten de öte emektar köprümüzdür. Ana yoldaki E5 karayolundaki köprümüz depremde yerle bir olmuştu. O köprüde 4 ve 5 metre yarıklar oluştu. Deprem zamanında bütün araçların geçişi bu köprüden sağlanmıştı. Tahtaköprü, hem depremde hem de ağır tonajlı araç geçişinden dolayı köprü zarar gördü. Anayoldaki köprümüz açıldığı gün burası da yerle bir olmuştu ve hemen tadilatına başlandı. Karayolları hızlı bir şekilde kartpostallık bir görüntü oluşturdu. İnsanlarımız gelip burada balıklarını tutuyor ve gelip fotoğraf çekiyorlar. Eşi ve kızıyla köprüden geçiyorlar" dedi.

Yeni restorasyonla birlikte köprünün güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden İsa Aydın, Reyhanlı'ya giderken bu güzel manzarayı görmek için buraya geldiklerini ifade ederek "Buradan karşıya geçiyoruz ve fotoğraflar çekiyoruz. Köprü depremden sonra zarar gördü ve tadilatı yapıldı. Tadilatı bittikten sonra güzel bir köprü oldu. Herkesin gelip görmesini isteriz. Araçların önceden buradan geçiyordu. Ben de daha önceden gelip buradan çok geçtim. Depremden sonra buraya gelip geçmek istedim ama yıkıldığı için geçemedik. Şimdi geldiğimizde trafiğe kapandı ve sadece insanlar geçiyor. Trafiğe kapılması güzel oldu. Ana yoldaki Demirköprü depremde yeraltında patlama oldu yıkıldı. Burasıda yapıldı, ortaya güzel bir yapı çıktı " ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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