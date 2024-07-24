Tarihin Arka Odası Yeni Bölümüyle Geri Dönüyor

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Türk televizyonlarının sevilen programı "Tarihin Arka Odası", uzun bir aradan sonra yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, daha önce haftada bir gün sabahın erken saatlerine kadar yayınlanan ve "izleyicileri uykusuz bırakan program" olarak bilinen yapım, en çok seyredilen televizyon yapımları arasında yer aldı.

Programın yeni bölümü, Murat Bardakçı ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun sunumuyla 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınlanacak.

Türkiye tarihinde ilk kez düzenlenen "Fatih Sergisi"nin anlatılacağı bölümde, Fatih Sultan Mehmed'e ait olan ve bu sergi için ilk kez bir araya getirilen birbirinden ilginç özel eşyalar ile savaş objeleri, Fatih dönemine ait belgeler ve tek nüsha kitaplar tanıtılacak.

Sergide yer alan çok sayıda obje arasında Fatih Sultan Mehmed'in kılıcı, çocukluk elbiseleri, kaftanı, defteri, şiirlerinin yer aldığı ve dünyada tek nüsha olan divanı, fermanları, İstanbul'un fethinden sonra cami haline getirdiği Ayasofya için hazırlattığı meşhur vakfiyesi, Ayasofya'nın ilk çizimleri, Bizanslılar'ın kuşatma sırasında Haliç'e çektikleri zincirin parçası, döneme ait tablolar, madalyonlar ve Fatih döneminde kaleme alınan kitapların tek nüsha elyazmaları bulunuyor.