Tarihte Bugün: Önemli Olaylar ve İsimler

12 Nisan tarihinde dünya ve Türkiye tarihinde önemli olaylar yaşandı. 1861'de Amerikan İç Savaşı Güney Carolina'da başladı ve savaş sonunda 620 bin kişi hayatını kaybetti. 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. 1955'te Dr. Jonas Salk'ın geliştirdiği çocuk felci aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı. 1961'de Sovyetler Birliği, Yuri Gagarin'i Vostok 1 ile uzaya göndererek ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi; Gagarin uzayda 108 dakika kaldı. 1963'te Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve aynı yıl Sovyet nükleer denizaltısı K-33, Danimarka yakınlarında bir yük gemisiyle çarpıştı.

1969'da İstanbul Kültür Sarayı, sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak şekilde Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı. 1981'de ilk uzay mekiği Columbia fırlatıldı. 1983'te eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hapis ve para cezasına mahkûm edildi. 1986'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Trabzon'da yaptığı konuşmada aile planlamasının önemini vurguladı. 1991'de Körfez Savaşı ateşkes antlaşmasıyla sona erdi ve aynı yıl İstanbul'da Matild Manukyan vergi rekortmeni oldu. 1993'te Türkiye İnternet'e bağlandı. 2007'de Irak Parlamentosu'nda patlama meydana geldi ve sekiz kişi öldü. 2008'de Tandoğan'da yaklaşık 300.000 kişinin katıldığı 'Ulusal Egemenlik Mitingi' yapıldı. 2010'da Samsun'da Ahmet Türk'e yönelik saldırıda burnu kırıldı. 2011'de Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, sorgulanırken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Doğumlar arasında 959'da Japonya İmparatoru En'yu, 1803'te Alman tarihçi Johann Wilhelm Zinkeisen, 1823'te Rus oyun yazarı Aleksandr Ostrovski, 1871'de Yunan devlet adamı Yannis Metaksas, 1903'te Nobel ödüllü ekonomist Jan Tinbergen, 1923'te Amerikalı dansçı Ann Miller, 1928'de Türk sanatçı Nisa Serezli, 1937'de Sovyet kozmonot İgor Volk, 1947'de Amerikalı yazar Tom Clancy, 1956'da Amerikalı oyuncu Andy García, 1972'de Türk rock sanatçısı Şebnem Ferah ve 1994'te İrlandalı oyuncu Saoirse Ronan yer alıyor. Ölümlerde ise MÖ 45'te Romalı general Gnaeus Pompeius, 1817'de Fransız gök bilimci Charles Messier, 1893'te Türk yazar Muallim Naci, 1937'de Türk şair Abdülhak Hamid Tarhan, 1945'te ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt, 1981'de Amerikalı boksör Joe Louis, 1989'da Amerikalı boksör Sugar Ray Robinson, 2009'da Amerikalı porno yıldızı Marilyn Chambers, 2010'da Türk yazar Evrim Alataş ve futbolcu Alper Balaban, 2019'da Türk futbolcu Can Bartu ve 2020'de İngiliz yarış pilotu Stirling Moss bulunuyor. Tatiller ve özel günler olarak Bolivya'da Çocuk Günü, Kozmonotlar Günü ve Yuri Gecesi kutlanıyor.