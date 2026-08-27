Tarım Arazileri Korunmalı - Son Dakika
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Tarım Arazileri Korunmalı

Tarım Arazileri Korunmalı
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Terme Belediye Başkanı Kul, UNCCD COP17'de kırsal alanların korunmasının önemini vurguladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) COP17 zirvesinde, kentleşme sürecinde tarım arazileri ve kırsal alanların korunması gerektiğini belirterek, "Kırsalından kopmuş bir şehir, sürdürülebilir bir şehir olamaz." dedi.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da düzenlenen UNCCD COP17'ye katılan Kul, "Akışlardan Eyleme: Toprak ve İnsanlar için Kentsel-Kırsal Bağlantıları Yönetmek" başlıklı oturumda konuştu.

Terme'nin tarım ve kırsal yaşamla iç içe olduğunu belirten Kul, yaklaşık 55 bin hektarlık yüz ölçümünün 43 bin hektarının tarım arazilerinden oluştuğunu söyledi.

Kentleşmenin tarım toprakları üzerindeki baskısına dikkati çeken Kul, mevcut yerleşim alanlarında yaşam kalitesinin artırılması, kırsal alanların ve verimli tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Kul, "Çiftçimizin kırsalda ürettiği, esnafımızın kent merkezinde değer oluşturduğu bir ekosistemimiz var. Kırsalından kopmuş bir şehir, sürdürülebilir bir şehir olamaz. Hedefimiz günü kurtaran değil, Terme'nin geleceğini güvence altına alan bir şehircilik anlayışıdır." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Kul, "Doğa belediye sınırlarını tanımıyor. Suyun, ekosistemlerin ve ekonomik faaliyetlerin akışı idari sınırları aşıyor." ifadelerini kullandı.

Terme'de yürütülen taşkın ve su yönetimi çalışmalarına da değinen Kul, DSİ ile koordinasyon içinde sürdürülen Terme Çayı Islah Projesi, Köybucağı Taşkın Öteleme Depolama Tesisi ve Salıpazarı Barajı yatırımlarının önemine işaret etti.

Kul, "Suyu engellemek değil, suyun doğal akışını doğru yönetmek gerekiyor." dedi.

Terme'nin doğal ve tarımsal değerlerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Kul, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rolünün önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Halil İbrahim Şenol, Doğal Afetler, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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