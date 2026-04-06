Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapılar İçin Yıkım Süreci Başladı

Tarım arazilerine inşa edilen binlerce bağ evi, bungalov ve konteyner yapı için geri sayım başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte tarlasında izinsiz yapı bulunanlara 100 bin liraya varan para cezaları kesilirken, yasal şartları taşımayan tüm yapılar için yıkım süreci resmen ilan edildi.

Özellikle pandemi sonrası kontrolsüzce artan bu yapılar için artık izin alınması zorunlu hale getirilirken, mevzuata uymayan binlerce yapının kurtulma şansının olmadığı belirtiliyor. Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için öncelikle 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması öngörülüyor, sadece yapıyı inşa eden değil arazi sahipleri de bu cezalardan etkilenecek.

İdari para cezasının tebliğ edilmesinin ardından yapı sahiplerine izin almaları için bir ay süre tanınıyor, izin başvurusu yapmayan veya reddedilenlere ise yıkım için iki ay ek süre veriliyor. Bu süre sonunda yıkım gerçekleşmezse, valilik devreye girerek faaliyeti durduruyor ve cezayı üç katına çıkarıyor.

Sakarya'da 6 bin civarında kaçak yapı tespit edilirken, valilik tebligatlar yaparak yıkım sürecini başlatacağını açıkladı. Yasal bir bağ evi yapmak için arazinin en az 5 bin metrekare olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi gibi katı kurallar aranıyor.

Aykırılık tespit edilen tarlaların tapu kayıtlarına şerh düşülüyor, bu da arazinin satış değerini ve hukuki güvenilirliğini etkiliyor. Yasal izinle yapılan bağ evleri ise tapuya tescil edilerek kayıt altına alınıyor.