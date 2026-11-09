Tarım Bakanı Yumaklı, COP31'de Pakistanlı mevkidaşıyla gıda güvenliğini görüştü - Son Dakika
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Tarım Bakanı Yumaklı, COP31'de Pakistanlı mevkidaşıyla gıda güvenliğini görüştü

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Tarım Bakanı Yumaklı, COP31\'de Pakistanlı mevkidaşıyla gıda güvenliğini görüştü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da COP31'de Pakistanlı mevkidaşı Rana Tanveer Hussain ile görüştü. Görüşmede gıda arz güvenliği, iklim krizine dayanıklı tarım ve tarımsal ticaret hacmini artıracak projeler değerlendirildi.

(ANTALYA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 Küresel İklim Zirvesi kapsamında bulunduğu Antalya'da Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Rana Tanveer Hussain ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile gıda arz güvenliğini pekiştirecek adımları, iklim krizine dayanıklı tarım uygulamalarını ve tarımsal ticaret hacmimizi artıracak projeleri değerlendirdik. Küresel iklim mücadelesinde kardeşliğimizi ve üretim ortaklığımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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