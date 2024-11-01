TARIM ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.
Son Dakika › Güncel › Tarım Bakanlığı'ndan Çiftçilere Destek Ödemesi - Son Dakika
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