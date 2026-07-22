Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde dün tarım işçilerini taşıyan 31 ADS 265 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan Mehmet Ezer (41), tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 4 işçinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, dün Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrilmiş, kazada 5 tarım işçisi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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