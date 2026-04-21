Tarım Öğrenci Kongresi Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi Harran Üniversitesi (HRÜ) ev sahipliğinde 6-8 Mayıs'ta yapılacak.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine (UTOK15), Türkiye genelinde ziraat eğitimi veren 43 üniversiteden yaklaşık bin öğrenci katılacak.

Üç gün sürecek ulusal etkinlikte, tarımda dijitalleşme, akıllı tarım teknolojileri, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir üretim ve yerli tohum ıslahı gibi sektörün kritik konuları masaya yatırılacak.

UTOK15 Kongre Başkanı Zehra Kaplan, organizasyonun öğrenciler ve tarım sektörü için taşıdığı kritik öneme dikkati çekerek, "Ülkemizin tarımsal geleceğini biz gençler inşa edeceğiz. UTOK15, Türkiye'nin dört bir yanındaki ziraat mühendisi adaylarının hem akademik hem de sektörel anlamda vizyonlarını paylaştığı, güç birliği yaptığı en büyük ulusal platformdur. Meslektaşlarımızı Şanlıurfa'da, tarımın kalbinde ağırlayacak olmanın ve sektörümüz için bu büyük sinerjiyi yaratmanın haklı heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Eray Şimşek ise, organizasyonun tarihi ve stratejik boyutuna değinerek, "Tarihin sıfır noktası ve tarımın doğduğu bu bereketli topraklarda, Harran Ovası'nın merkezinde gençlerimizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. UTOK15, sadece akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerinin mesleki kimliklerini inşa ettikleri bir zirvedir. Gençlerimiz, sektörün öncü markaları ve değerli akademisyenlerimizle bir araya gelerek ülkemizin milli tarım hedeflerine çok önemli katkılar sunacaklar." diye konuştu.

Program, oturumların ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan sosyal etkinliklerle sona erecek.