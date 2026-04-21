Tarım Öğrenci Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika
Tarım Öğrenci Kongresi Şanlıurfa'da

21.04.2026 14:56
15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, 6-8 Mayıs'ta Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi Harran Üniversitesi (HRÜ) ev sahipliğinde 6-8 Mayıs'ta yapılacak.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine (UTOK15), Türkiye genelinde ziraat eğitimi veren 43 üniversiteden yaklaşık bin öğrenci katılacak.

Üç gün sürecek ulusal etkinlikte, tarımda dijitalleşme, akıllı tarım teknolojileri, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir üretim ve yerli tohum ıslahı gibi sektörün kritik konuları masaya yatırılacak.

UTOK15 Kongre Başkanı Zehra Kaplan, organizasyonun öğrenciler ve tarım sektörü için taşıdığı kritik öneme dikkati çekerek, "Ülkemizin tarımsal geleceğini biz gençler inşa edeceğiz. UTOK15, Türkiye'nin dört bir yanındaki ziraat mühendisi adaylarının hem akademik hem de sektörel anlamda vizyonlarını paylaştığı, güç birliği yaptığı en büyük ulusal platformdur. Meslektaşlarımızı Şanlıurfa'da, tarımın kalbinde ağırlayacak olmanın ve sektörümüz için bu büyük sinerjiyi yaratmanın haklı heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Eray Şimşek ise, organizasyonun tarihi ve stratejik boyutuna değinerek, "Tarihin sıfır noktası ve tarımın doğduğu bu bereketli topraklarda, Harran Ovası'nın merkezinde gençlerimizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. UTOK15, sadece akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerinin mesleki kimliklerini inşa ettikleri bir zirvedir. Gençlerimiz, sektörün öncü markaları ve değerli akademisyenlerimizle bir araya gelerek ülkemizin milli tarım hedeflerine çok önemli katkılar sunacaklar." diye konuştu.

Program, oturumların ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan sosyal etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım Öğrenci Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
SON DAKİKA: Tarım Öğrenci Kongresi Şanlıurfa'da - Son Dakika
