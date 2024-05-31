Tarım, Orman ve Balıkçılık Sektörü 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 4,6 Büyüdü - Son Dakika
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Tarım, Orman ve Balıkçılık Sektörü 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 4,6 Büyüdü

Tarım, Orman ve Balıkçılık Sektörü 2024 Yılının İlk Çeyreğinde Yüzde 4,6 Büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdüğünü belirtti. Yumaklı, üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayarak, büyüme rakamlarının hayırlı olmasını dile getirdi.

31.05.2024 12:09
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak-mart dönemi büyüme rakamlarına ilişkin, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurgulayan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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