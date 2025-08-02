TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI - Son Dakika
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TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI
02.08.2025 18:50
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TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Adıyaman Tarım-Orman Sektör Toplantısı"na katıldı.

TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Adıyaman Tarım-Orman Sektör Toplantısı"na katıldı.

Tarım sektörü temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katılan, sorun ve talepleri dinleyen Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada tarım ve orman sektörünün, dünyada stratejik konumunu her geçen gün artırdığını vurgulayarak, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. 1 Haziran'dan bu yana, yoğun şekilde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Havanın sıcak, nem oranın düşük olması ve şiddetli rüzgarlar yeşil vatanı tehdit ediyor. Dikkatsiz bir şekilde çıkan ufak bir kıvılcım, aniden büyüyerek geleceğimizi küle çevirebiliyor. Orman kahramanlarımız cansiperane mücadelesine devam ediyor. Bu uğurda şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah, onların, canlarını verdiği yeşil vatanı savunmayı var gücümüzle sürdüreceğiz. Küresel ısınma ile ilgili önemli konulardan biri de su! 2025 yılı kuraklık haritaları, geçen seneden daha sıkıntılı bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Bu nedenle suyumuzu verimli ve süründürülebilir kullanmak için su ve sulama yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, yapay zeka destekli sulama sistemleri, mevcutların modern sisteme geçirilmesi gibi çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

'ADIYAMAN KENDİNE ÖZGÜ İKLİMİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNEMLİ BİR TARIM KENTİMİZ'

Son 23 yılda Adıyamanlı çiftçilere yaklaşık 65 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bakan Yumaklı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu hedeflerden en önemlisi ise tarım ve ormandır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, "Güçlü Türkiye'nin Yolu Güçlü Tarımdan Geçer" ifadeleriyle, bizlere önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Bu manada sektörümüzün rekabet gücünü arttırmanın yolu da, şehirlerimizin altyapısını güçlendirmekten geçiyor. Adıyaman, kendine özgü iklimi ve doğal güzellikleri ile önemli bir tarım kentimiz. Bu özellikleri sayesinde, bölgenin özellikle hayvansal ve bitkisel üretim merkezlerinden biridir. Adıyaman artık üretimi de markalaştırıp piyasaya sürüyor. Yani Adıyamanlı üreticimizin ürettiği ürünlerin bir hikayesi var. 9 ürünümüz coğrafi tescil alarak, şehrin sınırlarını aştı. Besni üzümü, Tut dutu, Kahta bademi ve Kahta narı bunlardan birkaçı. Bugün, Adıyaman topraklarının yarısında 29 bin çiftçimiz tarafından büyük bir emek ve alın teriyle tarımsal ürün üretiliyor. Adıyaman önümüzdeki süreçte, tarımda marka bir şehir olmak için güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bakanlık olarak, Adıyaman'ın tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli bir şekilde kullanması amacıyla sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık. Bu doğrultuda; son 23 yılda Adıyaman'a yaklaşık 65 milyar lira tarım-orman-su alanında destek verdik ve yatırım yaptık. Su ve sulama alanında 95 tesisi hizmete aldık. Hizmete sunduğumuz sulama tesisleri ile 204 bin dekar araziyi suyla buluşturduk. Sulamaya açılan araziler, ekonomiye yaklaşık 1,7 milyar lira ek gelir artışı sağladı. Kırsal kalkınma desteklerimiz ve ORKÖY kapsamında hibe ve kredi sağlayarak, yaklaşık 3 bin 831 projeyi destekledik. Yetiştiricilerimizin ekonomik hayvancılık yapmaları için 82 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla 1,2 milyon dekar alana sahip 9 ovamızı koruma altına aldık. Adıyaman için yaptıklarımız ortada. Ama Adıyaman, bu yaptıklarımızdan çok daha fazlasını hak ediyor. Adıyaman için daha yapacağımız çok iş, daha çok proje, daha çok çalışma var.

Birçok ürünün yetiştiği, bu bereketli topraklara, önümüzdeki dönemde de hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Adıyaman, Tarım, Son Dakika

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